Grandioser Erfolgslauf macht Obmann keine Sorgen

Geht es nun in die Landesliga?

Ob ein weiterer Aufstieg ein Thema ist, da will sich Natter noch nicht festlegen. „Satteins, Tisis und Doren liegen nicht weit hinter uns, da dürfen wir uns keine Ausrutscher leisten“, meint der Obmann. Um dann hinzuzufügen: „Der FC Au in der Landesliga, das wäre schon ein Traum.“ Klar, denn so hoch spielte die wackeren Bregenzerwälder in ihrer Vereinsgeschichte noch nie.