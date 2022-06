Wälder Multitalent wagt Schritt ins Schwabenland

Exakt 18 Tore in 23 Spielen - die Trefferquote von Christopher Olivier in der aktuellen Toto-Jugendliga kann sich sehen lassen. So sehr, dass auch Scouts von deutschen Bundesligisten auf den 16-Jährigen aus Au aufmerksam wurden. „Ich habe in den vergangenen Wochen sowohl in Hoffenheim, wie auch beim VfB in Stuttgart Probetrainings absolviert“, verrät der 1,85 Meter große offensive Mittelfeldspieler, der sich für die Schwaben entschieden hat. „Da wird richtig gute Nachwuchsarbeit geleistet.“