Merz‘ Migrantensager: Jetzt mischt sich Merkel ein

Erinnerungen an Merkels „Wir-schaffen-das“-Kurs

Diese Worte erinnern an Merkels berühmte Auspruch „Wir schaffen das“, mitten in der ersten Asylkrise 2015. So habe sie in ihrer Amtszeit beispielsweise auch über Menschen mit türkischen Wurzeln in Deutschland stets gesagt: „Deren Bundeskanzlerin bin ich.“