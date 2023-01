Merz nennt Söhne von Migranten „kleine Paschas“

Friedrich Merz war am Dienstagabend in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ zu hören. Dort bezeichnete er die Söhne von Migrantinnen und Migranten als „kleine Paschas.“ Mit diesem Begriff werden umgangssprachlich besonders Männer gemeint, die sich wie selbstverständlich von einer Frau bedienen lassen. Laut Merz handle es sich überwiegend um „Jugendliche aus dem arabischen Raum, die nicht bereit sind, sich hier in Deutschland an die Regeln zu halten, die Spaß daran haben, diesen Staat herauszufordern.“