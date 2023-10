„Wir werden auch aus dieser Krise herauskommen“

Seit dem 11. Juni 2021 ist Markus Mader Trainer der Lustenauer Austria. Gleich in seiner ersten Saison schaffte er mit den Vorarlbergern den Sprung in die Bundesliga. Einer großartigen Spielzeit als Aufsteiger folgt aktuell aber ein echter „Seuchen-Herbst“. Obwohl sein Team bisher nur zwei Punkte aus neun Spielen holen konnte, bleibt man in Lustenau ruhig.