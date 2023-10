Briten stocken NATO-Friedenstruppe auf

„Es darf zwischen Serbien und Kosovo keine weitere Eskalation geben. Der politische Prozess muss fortgesetzt werden. Und ich appelliere auch an dieser Stelle an Serbien, seine Truppen an der Grenze zu reduzieren“, sagte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock am Sonntag auf dem kleinen Parteitag der Grünen in München. Berlin stehe in intensivem Kontakt mit allen Seiten. „Der politische Prozess muss fortgesetzt werden“, hieß es von Seiten des deutschen Außenministeriums. Die deutschen Koalitionsparteien haben sich übrigens ebenfalls auf eine Aufstockung der Bundeswehrkräfte im Rahmen der KFOR ausgesprochen. Dem „Spiegel“ zufolge hat die Bundeswehr derzeit 85 Soldaten im Kosovo stationiert. Das zuletzt im Mai vom Bundestag verlängerte Mandat sieht bis zu 400 Einsatzkräfte vor.