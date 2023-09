Beispielloser Militäraufmarsch an Kosovo-Grenze

Massive Gewalteskalation

Am vergangenen Sonntag hatte ein 30-köpfiger serbischer Kommandotrupp in der Ortschaft Banjska bei Mitrovica Stellung bezogen und sich Kämpfe mit der kosovarischen Polizei geliefert. Dabei waren drei serbische Angreifer sowie ein kosovarischer Polizist getötet worden. Die NATO kündigte am Freitag an, die von ihr geführte Schutztruppe KFOR im Kosovo zu verstärken.