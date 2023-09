Zweiter Gesamtweltcupsieg für Höll

Obwohl noch ein Rennen zu fahren ist, ist Valentina Höll die Kugel nicht mehr zu nehmen. Beim Weltcup in Übersee belegte die 21-Jährige am Samstag hinter der Französin Marine Cabirou und der Deutschen Nina Hoffmann Platz drei. Diese Platzierung reichte - Höll ist von Platz eins in der Gesamtwertung nicht mehr zu verdrängen und darf sich nach 2021 zum zweiten Mal über den Gesamtweltcupsieg freuen. Kommende Woche steht noch das letzte Weltcup-Rennen in dieser Saison auf dem Programm.