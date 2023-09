Pikante Burger-Affäre auf dem Prüfstand

Warum sind 50 Prozent der berufstätigen Frauen in Teilzeitjobs?

AMS-Chef Johannes Kopf hat interessante Zahlen. 40 Prozent der Frauen geben an, dass sie wegen Kinderbetreuung oder Pflege Teilzeitjobs haben. Bei 25 Prozent ist keine Vollzeittätigkeit gewünscht. Sieben Prozent geben andere persönliche oder familiäre Gründe an. Sechs Prozent haben keinen Vollzeitjob gefunden. 10 Prozent sind zusätzlich in Fortbildung. Zum Vergleich: Nur acht Prozent der Männer sind wegen Betreuung von Kindern in Teilzeit.