Bierbänke mitten auf der Bundesstraße aufgestellt

Gefährliche Strecke

Zuletzt kam es im Mai diesen Jahres zu einem folgenschweren Unfall auf dieser Strecke. Wie berichtet, wurden damals sechs Personen teils schwer verletzt. Ein 49-jähriger Ungar verstarb noch an der Unfallstelle. „Wir treten für eine bessere Lebensqualität für die Anrainer, mehr Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer sowie weniger Stau und Entlastung der Ausweichrouten ein“, erklären die Teilnehmer ihr Anliegen. Um die 100 Personen trafen sich am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße. In einem abgesperrten Bereich der B 148 wurden Bierbänke aufgestellt und über mögliche Maßnahmen diskutiert.