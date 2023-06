So soll die Todesstrecke künftig sicherer werden

Tempolimit und Überholverbot verlängert

Dem zuständigen Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner und seinen Mitarbeitern ist die „Todesstrecke“ bekannt: "Als Maßnahmen wurden neben der Errichtung des Radars in Elling auch die bestehende Geschwindigkeitsbeschränkung und das Überholverbot aus der Ortschaft Elling bis in die Ortschaft Leithen verlängert. Zudem wurde in Kirchdorf/Inn ein neuer Lkw-Kontrollplatz errichtet und für die Umgestaltung der Hofer-Kreuzung die Detailplanung gestartet.