Von Landes-VP gibt‘s Kanzler-Rüge bloß für den Ton

In Linz versucht man Inhalt und Ton getrennt zu beurteilen, wie es Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger noch pointierter als LH Thomas Stelzer tut. Hiegelsberger sagt zur „Krone“: „Die Aussagen des Bundeskanzlers entstammen ja einer parteiintern Runde, in der Karl Nehammer natürlich sehr offen, pointiert und in manchen Teilen sicherlich auch unglücklich formuliert hat. Die darum jetzt erzeugte künstliche Aufgeregtheit ist gesteuert und wohl ein von der SPÖ gesetztes Ablenkungsmanöver von den dubiosen Vorgängen rund um das Sora-Strategiepapier. In ÖVP und OÖVP gibt es eine solche Aufregung dagegen nicht, weil der Bundeskanzler mit Eigenverantwortung, Arbeit und Leistung Kernwerte und Kernanliegen der Volkspartei anspricht.“