Militärexperte hält Teilerfolge für überschätzt

„Eigentlich müssten jede Woche vier bis fünf voll beladene Güterzüge mit Kriegsmaterial in die Ukraine rollen“, sagte Reisner. Während sich die US-Regierung sehr bewusst über die schwierige Lage sei, sei die Wahrnehmung in der EU unangemessen. „Europa ist dabei, den Moment zu verpassen, an dem wir es nicht mehr im Griff haben und die Situation zugunsten der Russen kippt“, warnte der Militärexperte.