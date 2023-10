Tödlichen Tumor in der Brust früher erkennen!

Eine von acht Frauen erkrankt in ihrem Leben am Mammakarzinom. Die Diagnose kann jede treffen, in jedem Alter. Brustkrebs stellt damit die häufigste Krebserkrankung bei Frauen dar. Zu Beginn des Brustkrebs-Monats Oktober muss das Bewusstsein für das Thema steigen! Denn je früher erkannt wird, desto besser die Heilungschancen.