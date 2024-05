Deutscher brach sich bei Wahnsinns-Aktion Bein

Zu einem kuriosen Einsatz musste am späten Samstagnachmittag die Bergrettung Leutasch im Bezirk Innsbruck-Land ausrücken. In der Geisterklamm war ein Deutscher (27) über ein Geländer geklettert und in den Bach gestürzt. Dabei dürfte er sich schwer verletzt haben. Seine Ausrüstung war für dieses Abenteuer unbrauchbar.