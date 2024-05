Alonso außer sich: „Spanier werden diskriminiert!“

Lewis Hamilton hat im Sprint-Rennen von Miami am Samstag einen Crash ausgelöst und damit Fernando Alonso in Rage gebracht. Denn während der Spanier zuletzt in China für einen Crash hart bestraft wurde, gab es für den Briten keine Konsequenzen. Ein Muster, das Alonso hier ausgemacht haben will, denn er tobt: „Die Nationalität spielt eine große Rolle“.