Mintzlaff attackiert Wolff: „Es geht um Respekt!“

Der Abgang von „Superhirn“ Adrian Newey ist unterdessen schon beschlossene Sache. „Dass er uns verlässt, ist natürlich schade, aber wir haben das in einem sehr fairen und respektvollen Dialog besprochen. Was er hinterlässt, ist nicht nur ein einzigartiges Vermächtnis, sondern auch eine Struktur, die er mitaufgebaut hat“, so der 48-Jährige.