Der letzte Tag bei Leiner: Rabattjagd ohne Anstand

Schluss, aus, vorbei - nachdem am 13. Juni das Insolvenzverfahren über den Möbelhändler eröffnet worden war, gingen nun in 23 der ehemals 40 Standorte die Lichter aus. Fünfmal hieß es auch in Oberösterreich Abschied nehmen: Bei den Leiner-Geschäften in Vöcklabruck, Linz, Steyr und Wels sowie bei Kika in Ried im Innkreis.