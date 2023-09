Millionenbetrug beschäftigte Kontrollausschuss

„Das Vier-Augen-Prinzip reicht nicht aus“

Weshalb es Mitarbeitern der KHBG - unter tatkräftiger Mithilfe eines Siemens-Mitarbeiters - über Jahre hinweg möglich war, Geld in die eigene Tasche zu wirtschaften, dürfte laut Allgäuer am internen Controlling gelegen haben. Zudem war es den Mitarbeitern bis in Führungspositionen gestattet, Nebenbeschäftigungen auszuüben. „Ich habe die Erkenntnis gewonnen, dass nicht nur im Land und der KHBG das Vier-Augen-Prinzip nicht ausreicht“, sagte Allgäuer gegenüber der „Krone“. Er wünscht, dass die Kontrollen auch in Städten und Gemeinden engmaschiger werden.