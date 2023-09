Schlag gegen Schlepper: 100 Illegale eingeschleust

350 Beamte bei Großrazzia im Einsatz

Wie die Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main mitteilte, waren rund 350 Beamte in sieben Kommunen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stade in Wohnungen und Häusern im Einsatz: in Stade, Balge (beides Niedersachsen), Gladbeck (Nordrhein-Westfalen), Fulda, Kassel (beides Hessen), Bremen und Kelheim (Bayern).