Todesdrama verhindert: Polizei rettet 46 Migranten

Höllische Strapazen

Die meisten der 24 Männer, acht Frauen und 14 Kinder im Frachtraum waren nach qualvollen Stunden fast am Ende ihrer Kräfte, als der Kastenwagen am Sonntag gegen 2 Uhr in der Nacht am Grenzübergang Deutschkreutz auftauchte. „Klopfzeichen waren zu hören“, teilen Beamte und Soldaten mit, die im Einsatz standen.