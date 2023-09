Franken-Kredite könnten für Kunden gratis werden

Neue Hoffnung für die rund 45.000 Österreicher, die Kredite in Schweizer Franken laufen haben: Unter bestimmten Umständen muss ihnen die Bank die Zinsen dafür zurückerstatten, der Kredit wäre also quasi gratis! Der Hintergrund: Weil der Frankenkurs gegen den Euro gestiegen ist und zudem die eigentlich zur Tilgung des Darlehens gedachten Anlagen (Lebensversicherung, Fonds) wegen des jahrelangen Tiefs der Leitzinsen kaum Ertrag abwarfen, haben nun viele eine Restschuld von im Schnitt 50.000 Euro offen, so Oliver Jaindl vom Verbraucherverein Cobin Claims.