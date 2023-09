Bootsdrama von Budapest: 5 Jahre Haft für Kapitän

Der Kapitän jenes Kreuzfahrtschiffes, das 2019 auf der Donau in Budapest ein kleineres Schiff gerammt und versenkt hatte, ist am Dienstag in erster Instanz zu fünf Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Bei dem Unfall starben 25 südkoreanische Touristen und zwei Besatzungsmitglieder. Eine vermisste Person wurde nie gefunden.