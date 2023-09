In Energie und Forschung einen Schritt voraus

Der Hafen in Rotterdam ist der größte Europas, gespickt mit drei Tanks für flüssiges Erdgas, kurz LNG, womit weite Teile Europas versorgt werden. „Wir brauchen Wasserstoff für die industrielle Produktion. Die heimische Industrie wird aber zumindest die nächsten zehn Jahre nicht auf Gas verzichten können, deshalb wäre so ein Terminal auch im Ennshafen denkbar. Das Gebot der Stunde ist, uns unabhängiger von Russland zu machen“, so Stelzer.