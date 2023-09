Anrainerstaaten rangeln um ihre Fachkräfte

Lohnzettel spielt gewichtige Rolle

7800 Vorarlberger verdienen ihr Geld in der Schweiz, aus Deutschland pendeln täglich 21.700 Menschen in die Kantone. Die Grenze nach Liechtenstein passieren jeden Tag rund 23.200 Personen - übrigens vorwiegend aus Österreich und der Schweiz. Im Jahr 2021 lag der Anteil an Grenzgängern unter den Liechtensteinischen Erwerbstätigen bei sagenhaften 56 Prozent. Die Ursache für das viele Pendeln ist simpel: Die Menschen versuchen, von besseren Arbeitsbedingungen in der jeweiligen Region zu profitieren. In der Schweiz wie in Liechtenstein spielt da vor allem der Lohnzettel eine gewichtige Rolle.