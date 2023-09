Ex-Wagner-Söldner in Russland verprügelt: tot

In der Oblast (Bezirk) Tscheljabinsk in Russland hat die Polizei einen MMA-Kämpfer (MMA ist die Abkürzung für Mixed Martial Arts, also „Gemischte Kampfkünste“, Anm.) verhaftet. Er soll in eine Schlägerei verwickelt gewesen sein, an deren Folgen ein vor Kurzem aus dem Ukraine-Krieg heimgekehrter Wagner-Söldner verstorben sei.