Streitthema Asylpolitik: ÖVP kontert SPÖ-Kritik

„SPÖ in Asylfrage gespalten“

Rückendeckung gibt die Volkspartei im Burgenland. „In der Asylfrage agiert die SPÖ gespaltener denn je. Während Parteichef Andreas Babler das Thema ,Illegale Migration’ als nebensächlich ansieht, versucht die burgenländische SPÖ, den Innenminister anzupatzen“, prangert ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas an. Fürst sei besser beraten, für eine klare Position in seiner eigenen Partei zu sorgen, anstatt mit dem Finger auf andere zu zeigen, so Fazekas.