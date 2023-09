SPÖ stempelt „Asylbremse“ der ÖVP als Märchen ab

Vergleich mit Deutschland

Im Burgenland ärgert man sich über den „Realitätsverlust des Innenministers“ - ganz besonders dort, wo jeden Tag bis zu 210 Flüchtlinge irregulär über die Grenze kommen wie in den Bezirken Neusiedl am See und Oberpullendorf. „In Deutschland gab es im August lediglich 16.000 Asylanträge, fast 7000 waren es in Österreich, obwohl Deutschland neun Mal mehr Einwohner hat als wir“, sagt Fürst.