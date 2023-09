„Ich musste helfen, es ging um ein Menschenleben“

Frau lag am Boden

Immer wieder klopfte und klingelte er dann bei der Erdgeschoßwohnung der Dame - ohne Erfolg. In dem Moment wusste David, er muss handeln. Schnell stieg er über ein Fenster in die Wohnung ein und wurde zum Lebensretter: Die Pensionistin lag am Boden. „Sie war Diabetikerin und stark unterzuckert“. Sofort alarmierte der 31-Jährige die Rettung und rettete wohlmöglich das Leben der Dame. Als Held sehe er sich dennoch nicht: „Ich habe instinktiv gehandelt. Ich musste einfach helfen, da ging es ja um ein Menschenleben“.