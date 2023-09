Ein Engel auf zwei Rädern

Ganz so viele sind es bei Michael Florian Zobl zwar nicht, doch er kann ganz gut mithalten.Aber der 30-Jährige geht nicht auf Verbrecherjagd, sondern ist freiwilliger Pannenhelfer. „Ich möchte in meiner Freizeit nicht nur blöd herumsitzen, sondern einfach jedem, der Hilfe braucht, helfen“, so der gebürtige Donaustädter. Hat man also ein Problem mit seinem Fahrrad und ist gestrandet, kann man einfach seinen Pannen- und Störungsdienst anrufen. Das Besondere daran: Zobl hilft ehrenamtlich - seine Dienste sind kostenlos. Mit seinen Werkzeugen, unter anderem einer mobilen Fahrradpumpe und Ersatzlampen, können die Reparaturen direkt vor Ort durchgeführt werden.