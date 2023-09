Caritas plädiert für Systemreform in der Pflege

Gewerkschaften warnen vor Ausbrennen

Am Freitag haben die Gewerkschaften GÖD und younion ebenfalls vor zunehmenden Personalengpässen in Österreichs Krankenhäusern gewarnt. Die Zahl der gesperrten Spitalsbetten sei seit Mai um 24 Prozent auf 3442 gestiegen. Viele Pflegekraft-Stellen seien unbesetzt, auch Ärztinnen und Ärzte würden fehlen. Hinzu komme die „Flucht in die Teilzeit.“