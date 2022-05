Psychiatrie: Pfleger und Patienten am Limit

Psychiatrische Versorgung in Wien ist in Gefahr

Die Pandemie hinterlässt also auch hier ihre Spuren. Die hohe Zahl der Aufzunehmenden trifft auf immer eklatantere Versorgungsprobleme. Denn die Pflegekräfte sind nicht mehr geworden - im Gegenteil. „Wir wissen, dass die Mitarbeiter mittlerweile am laufenden Band kündigen“, erzählt Rita Gänsbacher, Bereichsleiterin der Patientenanwaltschaft für Wien. Eine Stelle sei sogar seit zwei Jahren unbesetzt.