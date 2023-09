Emotionale Wahl: „Ein paar sind ausgezuckt“

„Miserable Schmutzkübelkampagne“

Mennel richtete scharfe Worte an die Kritiker. „Ich hätte mir niemals gedacht, dass am Ende eines völlig untadeligen Berufslebens über viele Funktionen sportlicher Natur eine derartig miserable Schmutzkübelkampagne ausgeschüttet wird, um demokratische Prozesse zu beeinflussen“, sagte er und ergänzte: „Ich glaube, dass Karl Stoss ein hohes Ansehen genießt und wir keinerlei Fehler in diesen Fragen, die da alle kolportiert wurden, gemacht haben.“