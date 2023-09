Hauptversammlung läuft! Wie geht’s mit ÖOC weiter?

Die Hauptversammlung des Österreichischen Olympischen Komitees ist aufgerufen, in Wien über die Besetzung der Spitzenfunktionen abzustimmen. Die Namensliste für die prestigeträchtigen Posten lag erst nach heftigen Kontroversen vor. Auch das Ergebnis eines Schlichtungsverfahrens zeigte am Donnerstag, wie zerfahren die Situation ist. Die Wahl ist jedenfalls überfällig, wegen der Verschiebung der Tokio-Spiele wurde sie von 2021 auf 2023 verlegt. Nicht zuletzt aufgrund der jüngsten Entwicklungen inklusive schwerer Vorwürfe gegen Generalsekretär Peter Mennel und die ÖOC-Spitze ist es fraglich, ob die Wahl überhaupt wie geplant abgehalten wird. Am Donnerstagabend teilte das ÖOC mit, dass ein Schlichtungsverfahren in der Causa über die Abberufung eines früheren Wahlausschusses gescheitert sei, weil ein Mitglied der dreiköpfigen Schlichtungseinrichtung sein Mandat zurückgelegt habe.