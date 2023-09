Auf den Wegen von Konfuzius und Panda-Bären

Grund genug, bestehende Beziehungen zu pflegen. Das passiert ab morgen rund 400 Kilometer von Peking entfernt in der Provinz Shandong, genauer in deren 5,5 Millionen Einwohner zählenden Hauptstadt Jinan. Shandong gilt als Wiege der chinesischen Zivilisation, von hier stammen die ersten chinesischen Schriftzeichen und der Philosoph Konfuzius. Neben den bilateralen Gesprächen wird die Delegation auch den Lkw-Produzenten Sinotruk besuchen, wo bereits seit 39 Jahren in Lizenz Steyr-Lkw produziert werden.