Ukrainische Panzer hinter russischen Abwehrlinien

Erste Breschen abgesichert

Westlich des Dorfes Werbowe waren sie in begrenzte Kämpfe verwickelt, schrieb das Institut für Kriegsstudien (ISW) in seinem Bericht vom Donnerstagabend. Es sei aber noch zu früh, um sicher zu sagen, dass diese russische Verteidigungslinie durchbrochen sei, so die Militärexperten. Das Auftauchen ukrainischer Panzerfahrzeuge hinter dieser Linie belegt aber nach ISW-Einschätzung, dass diese sich dort jetzt wieder freier bewegen können und die Breschen in den ersten beiden Linien ausreichend abgesichert sind.