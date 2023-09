Ruhiger Sommer: Kaum Bewegung im Vertauensindex

Der neue APA/OGM-Vertrauensindex* zeigt auch: Gewinner dieser Periode ist Sozialminister Johannes Rauch (Grüne), der sieben Punkte zulegt und nun im Positivbereich rangiert - und zwar mit plus drei. An der Spitze steht Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit plus 20 (minus zwei gegenüber Juni) vor der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ), deren Saldo plus vier beträgt.