Leo Mätzler: „Ich würde auch als Stürmer spielen“

Egal, ob als Innenverteidiger, an den Seiten oder auch als Sechser. Leo Mätzler zählt, was die Positionen betrifft, zu den flexibelsten Spielern bei der Austria. „Notfalls würde ich auch als Stürmer agieren“, ist es für den jungen Bregenzerwälder einfach das Höchste, in der Bundesliga zu spielen. Um gleich hinzuzufügen, dass er doch ein Spieler sei, der eher defensiv denkt. Freilich als Sturmspitze ist der 21-Jährige auch gar nicht vorgesehen, dafür wird er morgen in Klagenfurt wieder in der Verteidigung spielen.