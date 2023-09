Darum fliegen Scheichs in Dubai auf Tiroler Falken

Der Lienzer Michael Eder hat ein Faible für Greifvögel. Seit Jahren züchtet er in Tirol seine „Dolomite Falcons“, die bereits regelmäßig in Richtung des Königshauses von Dubai geschickt werden. Dort nehmen sie bei Bewerben teil und sind gefragt. Die „Krone“ besuchte ihn in seinem Reich.