Steiermark: Entspannen mit der Kraft des Waldes

MIT DER KRAFT DES WALDES

Später, am Nachmittag, treffen wir Michaela zum Waldbaden. Noch nie davon gehört? Das ist ein Trend, der ursprünglich aus Japan stammt, aber sich so erklären lässt, dass dort viele Menschen in Großstädten leben und die Erholung in der beruhigenden Atmosphäre des Waldes geradezu brauchen. Waldluft wirkt wie Medizin. Unzählige Faktoren wirken gesundheitsfördernd, erfahren wir von Michaela, die eine gute Begleiterin für diese Erfahrung ist.