Kurienobmann ließ Geld für seine Anwälte freigeben

In der Wiener Ärztekammer geht es weiterhin rund. Die berühmten „Hackln“ fliegen tief, so wurde für Dienstagnachmittag eilends eine Pressekonferenz einberufen, bei der Wiener Ärztekammer-Vizepräsident Stefan Ferenci, begleitet von Kurienobmann Erik Randall Huber, den Rücktritt von Präsident Johannes Steinhart fordern will. Doch wie nun bekannt wurde, wurde auch gegen Huber bereits eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde MA40 eingebracht. Er soll nämlich selbstständig eine Finanzreferentin eingesetzt haben, die Gelder für Anwälte freigab.