Drei Unfälle mit verletzten Zweiradfahrern

In Maxglan trug sich am Nachmittag ein weiterer Verkehrsunfall zu. An einem Kreisverkehr krachten ein 83-jähriger Salzburger mit seinem Pkw und eine 61-jährige Salzburgerin mit ihrem Fahrrad ineinander. Die Radlerin trug keinen Helm und zog sich Verletzungen zu. Sie wurde in das Landeskrankenhaus gefahren. Die beiden Unfallbeteiligten hatten vor dem Zusammenstoß keinen Alkohol konsumiert.