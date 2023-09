Sparfuchs sein dank Sonnenkraft

Gewinnspiele

Von 13. bis 17. September gibt es täglich die Möglichkeit bei der Balkon-Kraftwerk-Challenge ein Photovoltaikmodul für den Balkon zu gewinnen. Jeweils zwei Teilnehmer müssen das Panel in unter 10 Minuten zusammenbauen, der Schnellere darf das kleine Outdoor-Kraftwerk, das man einfach nur bei der Steckdose anschließen muss, mit nachhause nehmen. Aber nicht genug! Zudem gab es alle 5 Tage lang die Möglichkeit, beim großen Gewinnspiel am Sonntag einen Wechselrichter inklusive Batterie im Wert von 15.000 Euro zu gewinnen. Für all jene, die an den vorherigen Tagen eine Gewinnspiel-Karte ausgefüllt haben, heißt es also hoffen und im besten Fall gewinnen.