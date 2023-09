Raser nötigt Österreicher auf deutscher Autobahn

Am Freitag um 14.23 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der bayrischen Polizei in Kempten ein Notruf ein, wonach ein schwarzer BMW auf der deutschen A 96 einen österreichischen Lenker so bedrängt hatte, dass dieser ihm notgedrungen Platz machen musste und beim Fahrstreifenwechsel und Abbremsen ins Schleudern kam.