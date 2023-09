Messerstich nach Katzen-Streit mit dem Ex

Die Frau verlangte aber 500 Euro Tierarztkosten. Nicht nur: Über den ganzen Tag kontaktierte sie mehrfach den Mann, redete sich deswegen „immer mehr in Rage“, wie es in der Anklage steht. Bis sie Stunden später den Entschluss gefasst habe: Mit einem Klappmesser fuhr die Frau im Bus von Grödig nach Salzburg-Gneis, ging in den Garten eines Wohnhauses und rammte die Waffe mit acht Zentimeter langer Klinge in die Brust ihres Ex-Freundes. Drei Bekannte des Mannes beobachteten die Messerattacke und hörten laut Anklage auch, wie die Frau „stirb“ rief. Und: „Ihr seid die Nächsten“, soll sie noch gesagt haben, bevor Polizisten eintrafen und die Handschellen anlegten.