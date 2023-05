Glasscherbe in Hals gerammt: „Wollte das nicht!“

Beinahe tödlich endete ein Angriff mit einem zerbrochenen Weinglas am 3. November 2022 vor dem Salzburger Nachtlokal „Watzmann“. Ein 27-Jähriger soll Daniel S. (46) den Stiel des Glases wuchtig in den Hals gerammt und dabei die Schlagader nur knapp verfehlt haben. Das Opfer sackte zusammen, der Angreifer flüchtete in seinem Audi RS3. Am Dienstag nahm der Arbeitslose (27) im Salzburger Justizgebäude vor dem Schwurgericht Platz. Vorwurf: Mordversuch.