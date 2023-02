16 Jahre Haft für Mordversuch an Bruder

Von „ungewöhnlichen Vorfällen“ spricht Staatsanwalt Christoph Wancata am Donnerstag im Schwurgerichtssaal des Salzburger Landesgerichtes. Demnach soll der neunfach vorbestrafte Angeklagte (33) - ein in Afghanistan geborener Mann - am 12. Juli 2022 seinen jüngeren Bruder „mitten auf der Straße“ angeschossen haben. Das Projektil ging daneben und entwickelte sich zum Querschläger: Es prallte von der Wand ab und traf den Bruder im Bereich des Bauches. Die Verletzung war deshalb nur oberflächlich. „Der Angeklagte hat ein Waffenverbot. Er hätte die Pistole nicht haben dürfen“, betont Wancata, der weitere Vorwürfe äußert: Einen Zeugen der Tat habe er nach der Tat bedroht und diesen am Kopf geschlagen - obwohl dieser erst zwei Wochen davor eine Gehirnblutung hatte.