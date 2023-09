Baerbock wirbt in den USA um weitere Ukraine-Hilfe

„Sieg Putins wäre fatales Zeichen an andere Diktaturen“

Die grüne Ministerin malte auch Drohbilder an die Wand: Wenn Putin den Krieg gegen die Ukraine gewinnen sollte, weil es keine weitere Unterstützung Kiews durch Europäer und Amerikanern mehr gebe, „wäre das auch ein fatales Zeichen an andere Diktaturen, an andere Autokratien in dieser Welt“, sagte Baerbock. Dies würde bedeuten, „dass man nur lange genug brutal genug vorgehen muss, seinen kleineren Nachbarn zu unterdrücken“, ergänzte sie.