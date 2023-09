Hoppala von Baerbock: „Kokainisches Getreide“

Zuvor hatten der russische Präsident Wladimir Putin und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan einander in Sotschi getroffen, um über das Getreide-Abkommen am Schwarzen Meer zu sprechen. Die deutsche Außenministerin hob die Bedeutung der Wiederbelebung des Abkommens hervor und lobte die Bemühungen der Türkei in dieser Angelegenheit, während sie Putin für den Rückzug aus dem Abkommen kritisierte und diesen beschuldigte, „zynische Spiele“ zu spielen.