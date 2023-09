„Ukraine kann sich auf Deutschland verlassen!“

Eine Woche vor der UN-Generalversammlung in New York will Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock in Kiew ein Zeichen der Solidarität setzen. Sie verspricht beim ingesamt vierten Besuch im Land seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 weitere Unterstützung - hat aber auch mahnende Worte im Gepäck.